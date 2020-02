De Amerikaanse zangeres Selena Gomez is van mening dat Instagram te veel druk legt op zijn gebruikers. Het populaire sociale netwerk verwoest daarmee volgens haar de jonge generatie.

Selena Gomez waarschuwt Instagramgebruikers voor de impact ervan. Hoewel de 27-jarige zangeres met 167 miljoen volgers de vierde meest populaire celebrity ter wereld is, waarschuwt ze voor de gevaren van het sociaal platform. Instagram legt immers een immense druk op zijn gebruikers omdat mensen zich voortdurend vergelijken met elkaar. “Ik zou liegen als ik zei dat Instagram mijn generatie niet aan het kapotmaken is. Er is zoveel druk om er zoals iedereen uit te zien”, vertelde ze aan Dazed Magazine.

Met mate

Een tijdje geleden verwijderde Selena Instagram gedurende twee jaar van haar telefoon. Intussen in ze op die beslissing teruggekomen, al gebruikt ze Instagram nu wel met mate. “Toen ik geen sociale media meer gebruikte, was ik veel gelukkiger en meer tevreden met hoe ik eruitzag. Nu staat Instagram weer op mijn smartphone, maar ik check het alleen als ik er zin in heb. Ik lees ook zelden negatieve reacties. Van zodra ik daaraan begin, word ik onzeker en voel ik me leeg. Het is veel beter om die zaken soms niet te weten”, besluit ze.

