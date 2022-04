Zwangere influencer Eva Tuytelaers deelt foto waarop ze zoontje (3,5) borstvoeding geeft: «Voor mij heel normaal»

Instamom Eva Tuytelaers heeft een openhartig Instagrambericht gedeeld waarin ze toegeeft dat ze nog steeds borstvoeding geeft aan haar 3,5-jarige zoontje. Haar eerlijkheid wordt bewonderd door haar volgers.

Eva Tuytelaers heeft twee zoontjes – Hélder (5,5) en Mozes 3,5 – en is in verwachting van haar derde kindje. De 36-jarige storyteller deelde op Instagram een prachtig beeld waarop ze haar zoontje Mozes borstvoeding geeft. «Het is niet omdat ik borstvoeding aan het geven ben aan een 3,5 jarige dat ik dit best een spannende foto vind in Billie.be. Dat voelt voor mij in ieder geval heel normaal ondertussen. En da’s ook de reden dat ik meegedaan heb: om dit beeld mee te normaliseren», schrijft ze.

Onzekerheid

Ze geeft toe dat ze wel even twijfelde om op deze manier te poseren. «Máár ik ben me wel erg bewust van mijn snel veranderend lichaam momenteel. Dat brengt toch ook wat onzekerheden met zich mee. Dankbaar om wat mijn lichaam doet en kan, maar tegelijk vind ik zwanger zijn altijd een periode waarin ik me het minst mezelf voel. Om dan halfnaakt en met zware make-up voor de lens te staan en het resultaat met iedereen te delen gaat toch gepaard met een klein hartje», besluit ze.

Respect

Haar volgers reageren vol bewondering en voor sommigen is het tevens herkenbaar. «Wat fijn dat je deze ervaring deelt. Stralen doe je!», «Prachtig dit! Powerwoman», «You go! Hier 32 weken zwanger en ook nog aan het voeden met onze dochter. Zo normaal en toch zo bijzonder», en «Ik herken je verhaal helemaal. En die blik van je zoon ook… Mijn dochter heeft regelmatig precies diezelfde ‘dit is míjn mama, en míjn veilige plekje’-blik», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/zwangere-influencer-eva-tuytelaers-deelt-foto-waarop-ze-zoontje-35-borstvoeding-geeft-voor-mij-heel-normaal