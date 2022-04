Vanessa Hudgens verbaast volgers met sexy bikinifoto’s: “Adembenemend!”

De 33-jarige, Amerikaanse actrice Vanessa Hudgens had het voorbije weekend wat nieuws aan te kondigen.

“Ik introduceer mijn allereerste ‘@fabletics-collectie’… Dit is al maanden in de maak en nu kun je het officieel gaan bekijken”, laat ze met enige trots weten aan haar meer dan 44.8 miljoen volgers op Instagram.

“Adembenemend”

We zien Vanessa stralen in enkele prachtige outfits. En haar fans? Die zijn behoorlijk onder de indruk. “Adembenemend”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Jij bent al klaar voor de zomer”, besluit een laatste fan nog. Lijkt volgens ons best te kloppen… Kijk zelf maar even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien:

Foto: AFP/GETTY