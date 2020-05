Begin dit jaar kwam er een einde aan het huwelijk tussen Koen en Valerie.

En over die relatiebreuk praat Valerie nu openhartig in Het Laatste Nieuws. Zo laat ze weten dat de scheiding op zich zeer goed verlopen is. “Ik kan niet zeggen dat het een droomscenario is – dat is uit elkaar gaan nooit – maar het is wel een goede scheiding… Koen en ik hebben elkaar godzijdank de duvel niet aangedaan, waardoor wij het ‘proper’ konden afsluiten, zeg maar”, aldus Valerie.

Ook over haar tijd mét Koen is ze meer dan lovend. “Wij hebben elkaar megagraag gezien. Dat zal altijd zo blijven. En de kinderen aanvaarden onze beslissing. Ze kennen het verhaal, ze weten dat er niemand anders in het spel was, ze nemen hun mama of papa niets kwalijk”, klinkt het. “Ik ben de helft van mijn leven bij Koen geweest. Ik ben dankbaar voor al die jaren en ik koester ze”, laat Valerie weten.

Nieuwe liefde

Ook over haar nieuwe vriend Dirk De Witte praat De Booser openhartig. “Ik herleef een beetje”, laat ze weten. “Ik herontdek mezelf. Alles verloopt heel naturel”, vult ze aan.

Toch vond Valerie het jammer dat haar nieuwe relatie zo snel in de media verscheen. “Ik had het liever nog even onder ons gehouden. Maar de pers was erachter gekomen en dan kan je twee zaken doen: een spelletje spelen en het ontkennen of gewoon toegeven. Ach, het is wat het is”, relativeert De Booser.

