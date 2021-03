Veel mensen beginnen de dag met een laagje make-up. Je staat er misschien niet elke dag bij stil, maar make-up heeft ook een houdbaarheidsdatum. Die rode lipstick die je één keer per jaar opdoet met kerst mag je dus best even checken.

Onze koelkasten controleren we regelmatig. Vlees dat één dag over de houdbaarheidsdatum is, gooien we vaak meteen weg. Onze make-upproducten, die ook houdbaarheidsdata hebben, behandelen we heel anders. We kijken er eigenlijk niet naar om en laten ze jarenlang in onze kasten liggen.

De gevolgen

Wat gebeurt er als je een make-upproduct gebruikt dat over de houdbaarheidsdatum is? Je gezondheid is er in ieder geval niet heel blij mee: het kan zorgen voor infecties en een geïrriteerde huid. Ook al heb je het product voor je gevoel nog niet zo lang geleden aangeschaft, soms kan je het beter in de vuilbak doen in plaats van op je huid.

De verschillen

Het verschilt per product wanneer het precies over de houdbaarheidsdatum is. Op alle cosmeticaverpakkingen staat deze datum duidelijk aangegeven. Deze is getekend in een soort potje met daarin een getal dat aangeeft hoeveel maanden een product houdbaar is eens je de verpakking geopend hebt.

Ben je vergeten wanneer je het product hebt aangeschaft? Een andere manier om te controleren of je product nog goed is, is door eraan te ruiken. Als je een vreemde geur ruikt, gooi je het beter weg. Ook is een uitgedroogde mascara een teken dat je beter een nieuwe kan aanschaffen. De volgende richtlijnen kan je volgen per product:

Lipstick en lipgloss

Lipstick is over de datum één jaar nadat je hem hebt geopend. Lipgloss gaat iets langer mee, namelijk 18 maanden. Bij deze producten ruik je al snel of het nog langer meegaat of juist niet.

Mascara

Eigenlijk is mascara na drie maanden al over de datum heen. Daarna kunnen je ogen zeer snel geïrriteerd raken, wat uiteindelijk kan zorgen voor een ooginfectie.

Nagellak

Nagellak gaat maximaal twee jaar mee. Als je een potje eenmaal hebt geopend begint het proces van uitdroging. Je merkt na een jaar vaak al dat de substantie een stuk dikker en klonteriger is geworden.

Oogschaduw

Na twee à drie jaar is het gebeurd met je oogschaduw. Vaak kan je dat ook aanvoelen op het moment dat het product niet meer goed blendt of de kleuren vaal zijn geworden.

Foundation

Na opening van je foundation is die na zes maanden eigenlijk al aan de oude kant. Het ligt er hierbij aan hoe hygiënisch je te werk gaat. In een pompje komen bijvoorbeeld een stuk minder bacteriën dan in een potje waar je elke dag je vingers in steekt.

