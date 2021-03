Wanneer Wout Van Aert een wielerklassieker wint, meerkampster Nafi Thiam een medaille behaalt of basketster Emma Meesseman de Belgian Cats naar een nieuwe overwinning loodst, maakt dat de Vlamingen niet alleen fier. Het spoort hen ook aan om zelf te sporten.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een groot onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Meer dan de helft van de Vlamingen (53%) vindt dat topsport mensen motiveert om zelf aan sport te doen.

Impact topsport

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) neemt de impact van topsport onder de loep. Ze doet dat via verschillende metingen. Er zijn al twee metingen afgenomen bij een representatieve steekproef van 1.000 Vlamingen. Een derde meting volgt nog vóór de Olympische Spelen van deze zomer en na de Spelen komen er nog metingen in september en in januari 2022. Op die manier kunnen de onderzoekers zien hoe de opvattingen over topsport beïnvloed worden door de opbouw naar de Spelen en de prestaties van onze atleten in Tokio.

Fier

Uit de resultaten van de eerste meting blijkt dat topsporters de Vlamingen fier maken en dat ze mensen aanzetten om zelf te sporten. Zo geeft bijvoorbeeld 65% van de respondenten aan dat ze gelukkig worden als topsporters goed presteren. Naast wetenschap & technologie en de sociale zekerheid is topsport één van de drie domeinen waarop de Vlaming het meest fier is.

Zien sporten, doet sporten

Uit de resultaten blijkt ook dat bijna drie kwart (73%) van de Vlamingen de Olympische topsporters als rolmodellen ziet voor de jongeren. De favoriete Olympiërs van de Vlamingen zijn meerkampster Nafi Thiam (69%), turnster Nina Derwael (48%) en wielrenner Greg Van Avermaet (16%).

Topsportprestaties stimuleren Vlamingen ook om zelf te gaan sporten op recreatief niveau. Zo geeft meer dan de helft (53%) van de Vlamingen aan dat topsport mensen motiveert om zelf te sporten. “Zien sporten, doet sporten”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Als topsporters schitteren, dan nemen ze heel Vlaanderen op sportief sleeptouw.”

