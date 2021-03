De dochter van Peter Van de Veire, Jitske, heeft zich laten schrappen uit het doopregister. Dat kondigde ze aan op Instagram.

Jitske Van de Veire wil geen deel meer uitmaken van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze werd vroeger gedoopt, maar wil dat ritueel nu ongedaan laten maken. “Hierbij wens ik kenbaar te maken dat ik wil uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dit omdat mijn overtuiging, mijn geaardheid en mijn volledige zijn niet overeenstemmen met de overtuiging die jullie instantie oplegt en waar jullie voor staan. Ik wens géén deel meer uit te maken van deze gemeenschap”, schrijft ze in een e-mail die ze op Instagram deelde.

Plaatsvervangende schaamte

De 27-jarige woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ maakt die beslissing enkele dagen nadat de Kerk weigerde om homoseksuele relaties te zegenen. “Ze zijn te zondig”, was hun redenering. Dat lokte heel wat kritiek uit, ook bij de Antwerpse bisschop Johan Bonny. “Hoe ik me voel na het ‘responsum’? Slecht. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk, zoals minister Hilde Crevits (CD&V) op Twitter zei. En ik voel vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen en hun kinderen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne”, schrijft hij onder meer in een opiniestuk in De Standaard.

Instagram Stories / @jitskevandeveire

