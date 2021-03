Een van de minst leuke dingen aan zwanger zijn is toch wel ochtendmisselijkheid. Heel veel vrouwen hebben hier last van, maar heb jij je ooit afgevraagd hoe het zit bij zoogdieren?

Kotsen ze ook hun laatste maaltijd iedere ochtend er weer uit? Dat hebben onderzoekers van de University of Colorado Boulder (VS) en Cornell University (VS) uitgezocht.

Zwangerschap in het dierenrijk

Het onderzoek werd uitgevoerd op honden, chimpansees en makaken in gevangenschap. In het tijdschrift Quest worden de resultaten meegedeeld: honden en makaken hebben humeurwisselingen en eten weinig tussen de derde en vijfde week van hun zwangerschap. Chimpansees vreten in het begin van de draagtijd ook een stuk minder. Voor de andere diersoorten is er geen bewijs gevonden in verband met ochtendmisselijkheid.

Dieren in gevangenschap eten over het algemeen keer op keer hetzelfde voedsel. Dit bevat doorgaans geen potentiële gevaarlijke voedingsstoffen. Hierdoor raakt het lichaam ook gewend aan de stoffen en beschermt het zich ook door niet te braken. Als resultaat kunnen we vaststellen dat ochtendmisselijkheid gereserveerd is voor de mens.

Waar is al dat kotsen goed voor?

Uit meerdere studies blijkt dat misselijkheid de baby beschermt. Vrouwen die misselijk waren tijdens hun zwangerschap hadden veel minder miskramen. Was er ook echt kots aanwezig tijdens het braken? Dan nam het getal van vrouwen met minder miskramen toe. Ochtendmisselijkheid komt het meest voor tussen de 6 en 18 weken zwangerschap. Dit is de periode waar het embryo het meeste risico loopt op complicaties.

Onderzoek toont aan dat misselijk zijn een manier is van het lichaam om het embryo te behoeden voor slechte voedingsmiddelen. Vaak gaat het om voeding zoals: vlees, vis en eieren. Kiezen voor een plantaardig dieet zou ochtendmisselijkheid verhelpen.

