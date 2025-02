Zangeres Olivia Trappeniers uit de kleren voor albumcover: “Prachtige vrouw!” (foto)

Leuk nieuws voor (de fans van) Olivia Trappeniers.

De zangeres deelt op Instagram, waar ze maar liefst 72.000 volgers heeft, de cover van haar komende album. Dat doet ze aan de hand van het coverbeeld.

“The artwork is here!! Some scars are shaped like hearts… New album 14.03.2025”, schrijft ze bij onderstaande foto’s. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt uit de vele positieve commentaren.

“Prachtige vrouw!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Trots op jou”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Neem dus gerust zelf eens een kijkje. En druk op het pijltje naar rechts voor het tweede plaatje.