Pommelien Thijs poseert in opmerkelijke outfits: “Wat een mooie foto’s!”

Pommelien Thijs en straffe kledij; het is haast een vast gegeven.

411.000 volgers heeft de populaire zangeres op Instagram. Regelmatig pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was ook recent weer niet anders.

Zo plaatste Pommelien Thijs onderstaand fotoalbum op haar pagina. We zien de dame meermaals in mooie outfits de revue passeren. Verder voegt ze bijzonder leuk nieuws toe aan het bericht.

“Deze maand in Cosmopolitan Nederland (een tijdschrift, red.)!!! Merci lieve mensen voor alles, ik sta er zelf echt van te kijken maar het is zo cool!!!! ♥️♥️♥️♥️ Knokke Off krijgt een 3e seizoen, Meau Hewitt en ik zijn genomineerd voor NPO 3FM voor beste samenwerking en binnenkort ook nog veel leuk nieuws… Bedankt Cosmo voor deze heerlijke shoot”, aldus Pommeline.

“Wat een mooie foto’s!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Wat een mooie foto’s”, klinkt het. “Stunning”, gaat het verder. “Wauw, wauw en wauw”, besluit Flo Windey nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.