Sandra Bekkari glundert op catwalk: “Wat een elegantie!” (video)

Sandra Bekkari pakt op Instagram uit met een leuke video.

De beroemde voedingsdeskundige doet het met meer dan 158.000 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En dat was onlangs niet anders.

We zien Sandra op de catwalk paraderen in een elegante outfit. “Jullie spontane applaus was hartverwarmend 🙏”, voegt ze als uitleg toe. Haar trouwe fans zijn er ook online snel bij om lovend te reageren.

“Wat een elegantie!”

Al vlug krijgt de dame positieve commentaren op de beelden. “Wat een elegantie”, klinkt het. “Supermooie outfit”, gaat het verder. “Looking good”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op het plaatje te klikken.