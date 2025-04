Véronique De Kock straalt in zomerse outfit: “Ik ben verliefd!” (foto’s)

Véronique De Kock krijgt heel wat complimenten op enkele leuke foto’s die ze deelde. “Je ziet er stralend uit in je mooie outfit”, klinkt het in de reacties.

En óf Véronique De Kock zin heeft in de zomer! Op Instagram koos ze alvast de perfecte zomeroutfit uit om te shinen. De 48-jarige voormalige Miss België poseert in een zonnige outfit van het Nederlandse modemerk Ibana. “Zomer vibes alert! De nieuwe zomercollectie van Ibana is binnen en wauw… ik ben verliefd! Of je nu gaat voor een frisse kleurboost of liever kiest voor zachte, neutrale beige tinten – het is allemaal prachtig. Perfecte looks voor zonnige dagen en zwoele avonden”, glundert ze.

Fleurig

Niet alleen zij is enthousiast over haar kleding. “Zo fleurig! Knap!”, “Je ziet er stralend uit in je mooie outfit”, “Zeer mooie vrouw, ik had je niet herkend met die zonnebril”, en “Je ziet er prachtig uit Véronique, topvrouw”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram