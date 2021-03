We trakteren onze kat of hond graag op lekkernijen. Maar weet jij wat er nu eigenlijk echt in dat voedsel zit? Lees hier wat dierenvoer inhoudt.

Eigenaars van huisdieren vragen het zich af, wat zit er nu eigenlijk in brokken voor je kat of hond? Het bestaat vooral uit granen en dierlijk bijproduct. Meestal gaat het over bepaald soort vlees die wij als mens niet graag eten, zoals: hart, nieren en lever. “Orgaanvlees is niet ongezond”, zegt Guido Bosch van Wageningen University in het tijdschrift Quest. “De kwaliteitseisen voor diervoeding zijn vergelijkbaar met de regels voor wat wij op ons bord leggen.”

Vlees als delicatesse

Verschillende delen van een dier zijn niet geschikt voor menselijke consumptie. Diezelfde regel bestaat ook voor dieren. Niet alle overblijfselen mogen verwerkt worden in dierenvoer. Dieren die op een boerderij gestorven zijn en darmen met inhoud zijn verboden voor dierlijke consumptie. Bosch voegt daaraan toe datverschillende ingrediënten vroeger op het menu van dieren stonden maar nu door mensen gesmaakt worden. “Kippennekken gingen vroeger vooral in dierlijk eten, maar nu is er vraag naar uit China, het is een delicatesse daar.”

Toch moet je opletten voor de samenstelling van diervoeding. Meestal zijn de ingrediënten onduidelijk. Wil jij je hond of kat enkel rundvlees geven? Lees dan de ingrediëntenlijst nog eens na. “Als er ‘met rundvlees’ op staat, betekent dit dat er minimaal 4% rundvlees in zit. De overige 96 % kan van andere dieren komen. Vaak is het afkomstig van een varken, paard, eend, kip of een combinatie hiervan”, waarschuwt Bosch.

