Kate Ledger, de zus van de overleden acteur Heath Ledger, maakte zich de avond voor diens dood zorgen over zijn medicatiegebruik. Ze raadde hem af om zoveel pillen te combineren.

Heath Ledger werd op 22 januari 2008 levenloos aangetroffen in een appartement in New York. Hij werd 28. Uit onderzoek bleek dat zijn dood te wijten was aan een dodelijke cocktail van pijnstillers, slaappillen en antidepressiva. Het zou om een ongeluk gegaan zijn.

Waarschuwing

De Australische acteur was rond die periode nog bezig met de filmopnames van de Batman-film ‘The Dark Knight’ waarin hij de Joker vertolkte. Naar verluidt kampte hij met slapeloosheid en nam hij daarom verschillende pillen. De avond voor zijn dood smeekte zijn zus Kate hem om niet zoveel pillen tegelijkertijd in te nemen. “Het is gevaarlijk om pillen te combineren waar je niets van af weet”, zei ze. “Ik red me wel”, antwoordde hij haar toen.

Pillencocktail

De volgende dag werd zijn levenloze lichaam aangetroffen door zijn massagetherapeut Diana Wolozin. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Bij de autopsie werden sporen van Valium en Xanax (antidepressiva), OxyContin (pijnstiller), hydrocodone (hoestonderdrukker), en Restoril en Unisom (slaappillen) aangetroffen.

Diepe slaap

Volgens forensisch patholoog Jason Payne-James werd de toevoeging van OxyContin en hydrocodone hem wellicht fataal. “De combinatie van die pillen bracht hem in een te diepe slaap en daardoor is hij er nu niet meer”, vertelde zijn vader Kim daarover in het magazine People.

Het bericht Zus van Heath Ledger waarschuwde hem nog de dag voor zijn overlijden verscheen eerst op Metro.