VRT haalt sketch van De ideale wereld met Holocaustgrap offline

De VRT heeft opnieuw een sketch van De ideale wereld offline gehaald, nadat er klachten binnenliepen over het filmpje met moppen over de Holocaust. Dat schrijft De Morgen. De VRT biedt zijn excuses aan: «Humor en satire in onze programma’s moeten kunnen, maar het mag nooit de bedoeling zijn om mensen te kwetsen of om te lachen met iemands lijden.»

Op 7 april zond De ideale wereld een sketch uit over Cent Wafers. Die koekjes waren uit de rekken verdwenen door de oorlog in Oekraïne. Het satirische programma legde de link met de Tweede Wereldoorlog, want ook toen waren de koekjes niet meer verkrijgbaar. Zo maakten ze hun eigen versie van Schindler’s List, waarbij Oskar Schindler plots de baas is van een jodenkoekenfabriek, in plaats van iemand die in werkelijkheid 1.200 Joden gered heeft.

De ideale wereld gebruikte de originele beelden uit de film, maar spraken andere tekst in en monteerden hier en daar wat Cent Wafers in beeld. Het meisje in de rode jas wordt bijvoorbeeld door Duitse soldaten doodgeschoten met een pak Wafers in haar handen.

Ongepast

Op Facebook werd de video gretig geliket door 700 mensen, maar ook de klachten stroomden binnen. Volgens verschillende gebruikers was het ongepast om de Holocaust op die manier te benaderen. Iemand zegt in De Morgen dat ze vooral aanstoot neemt aan het einde van het fragment. Daarin leggen acteurs en Holocaustoverlevers steentjes op het graf van Oskar Schindler. In De ideale wereld leggen ze Cent Wafers.

Excuses

Na een storm van kritiek haalde VRT de video van sociale media. De openbare omroep vindt de video ongepast, schrijft De Morgen: «Humor en satire in onze programma’s moeten kunnen, maar het mag nooit de bedoeling zijn om mensen te kwetsen of om te lachen met iemands lijden. We erkennen dat dat hier wel is gebeurd. We willen dan ook uitdrukkelijk onze excuses aanbieden.» De volledige aflevering staat wel nog op VRT.nu, omdat de zender vindt dat het fragment daar duidelijk in een satirische context ingebed is.

Vorig jaar moest VRT ook een ander fragment van De ideale wereld offline halen, toen een kabinetsmedewerker van Jan Jambon met Somalische roots werd voorgesteld als poetsvrouw.

