Garry uit ‘Boer zkt Vrouw’ over Barbara: «Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar…»

Geitenboer Garry heeft een heel goede klik met Els, maar ook Barbara was van in het begin zijn favorietje. Toch heeft hij meer en meer zijn twijfels over Barbara. «Ik denk dat ze jaloers is», klinkt het.

We zijn razend benieuwd wie van de drie overgebleven vrouwen de vriendin van boer Garry (46) wordt, maar momenteel lijkt hij meer geïnteresseerd te zijn in Els (44) dan in Evelyn (41) en Barbara (49).

Makkelijke keuze

Opvallend wel, want Barbara was aanvankelijk zijn topfavoriete, maar nu heeft Els die rol kennelijk overgenomen. «Er is aantrekkingskracht tussen ons. Els heeft net als ik een zwaar leven achter de rug. Wij kunnen daar ook heel goed over praten, en dat doet mij deugd. Met Barbara heb ik dat minder. Ik zeg niet dat Barbara geen kans meer maakt, maar zij zal wel uit haar pijp moeten komen. In het begin was ze enorm enthousiast, maar op dit moment zet ze zichzelf een beetje buitenspel. Waarom? Ik denk dat ze jaloers is. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar op deze manier maakt ze het mij eigenlijk makkelijker om te kiezen», vertelt hij in Dag Allemaal.

Opties openhouden

Hij wil echter nog geen definitieve keuze maken zodat ook Evelyn nog steeds een kans maakt. «Ik wil alle opties openhouden. Bij het vorige keuzemoment van acht naar drie vrouwen was ik niet van plan om voor Evelyn te kiezen. Zij overtuigde mij echter tijdens het schapen drijven en dus kwam zij er op het laatste moment toch nog bij. Ook nu wil ik alle drie de vrouwen nog een kans geven, maar ze moeten zich ook een beetje bewijzen en aantonen dat ze voor mij willen gaan. Maar Barbara trekt zich steeds meer terug en daarmee bewijst ze zichzelf geen dienst. Tijdens het shoppen nam Els het initiatief, maar niemand heeft de twee anderen verboden om ook iets te ondernemen, hé», zegt hij.

Oogcontact

Toch heeft Els er een goed oog in dat Garry uiteindelijk voor haar zal kiezen. «Dat gevoel heb ik wel, ja. Onze gesprekken zijn goed, en Garry zoekt altijd veel oogcontact. Vanaf het eerste moment dat we op de boerderij waren, was er aantrekkingskracht tussen ons. Ik ben er vrij gerust in dat Garry voor mij zal kiezen en maak mij weinig zorgen, al ben je natuurlijk nooit helemaal zeker. Ik denk wel dat wij goed samen passen. Wij staan op dezelfde manier in het leven, hebben allebei heel wat meegemaakt en kunnen goed praten», klinkt het.

