Vrouw van Thibaut Courtois viert verjaardag in uitgesneden jurk: “Wat een schoonheid!” (foto’s)

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, heeft enkele leuke verjaardagskiekjes gedeeld. Ze krijgt heel wat complimenten, ook van Thibaut…

Vorige week mocht Mishel Gerzig 27 kaarsjes uitblazen. Het knappe model – dat op 30 maart mama werd van een dochtertje, Ellie – vierde haar verjaardag in stijl. Ze opteerde voor een parelwitte jurk met een uitsnijding rond haar middel. “Weer een jaar ouder en wijzer! Dankbaar voor mijn familie en vrienden, mijn lieve man en het grootste geschenk waar we dit jaar mee gezegend zijn: onze kleine Ellie. Op nog meer mooie herinneringen en onvergetelijke avonturen”, schrijft ze bij de foto’s.

Perfectie

Thibaut Courtois was een van de eersten om te reageren op de kiekjes. “Ik hou van je! Op veel meer verjaardagen samen”, klinkt het. Andere volgers steken hun bewondering evenmin onder stoelen of banken. “Prachtig”, “Wat een schoonheid!”, en “Perfectie”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram