Kendall Jenner krijgt opvallende reactie van stiefzus Khloe: “Fijn dat je je tepels niet verbergt” (foto’s)

Kendall Jenner krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s die ze deelde. De meest opvallende reactie komt echter van haar stiefzus Khloé Kardashian…

Kendall Jenner vertoefde vorige week op een gigantische jacht van waarop ze een prachtig uitzicht had op een zonsondergang. De 28-jarige zus van Kylie droeg een lichtpaarse jurk die een beetje doorschijnend is. Dat was stiefzus Khloé Kardashian niet ontgaan. “Fijn dat je je tepels niet verbergt”, knipoogt ze in de reacties.

Adembenemend

Ook haar bijna 300 miljoen volgers reageerden massaal op de foto’s. “Onvoorstelbaar mooi”, “Je bent gewoonweg een droom”, “Adembenemend knap”, “Je lijkt wel een engel”, en “Godin”, klinkt het nog in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock