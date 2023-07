Vriendin van Viktor Verhulst poseert in bikini: “Mooie foto’s!”

Voor wie nood heeft aan zonnige plaatjes: één adres!

Want op de Instagram-pagina van Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, lijkt de zon haast altijd volop te schijnen. Aan leuke vakantiefoto’s dan ook geen gebrek. Zo pakte Sarah recent uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we de vrouw poseren in bikini. “Summer loving 🧜🏼‍♀️🌞💛”, voegt ze er zelf kort aan toe. Maar haar trouwe fans? Die zijn duidelijk een heel pak mondiger, als we de vele lovende reacties even lezen.

“Mooie foto’s!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Oogverblindend”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens zelf een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.