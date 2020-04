In ‘Temptation Island’ heeft Elke eindelijk de gevreesde beelden van haar Arda te zien gekregen. Die kwamen enorm hard binnen bij haar.

Afgelopen vrijdag zagen we hoe Arda zijn vriendin Elke bedroog met verleidster Eline. De twee gingen all the way in bed. Tijdens de kampvuurbeelden kreeg Elke alle beelden te zien. Niet alleen zij, maar ook de andere drie vrouwen waren gechoqueerd.

“Naar huis”

Na de beelden vroeg presentatrice Annelien Coorevits of het met haar ging. “Het gaat niet. Nu wil ik echt naar huis. Het is klaar. Het heeft geen nut meer dat ik hier ben”, reageerde ze.

Gevoelens

Op de vraag of ze dacht dat Arda gevoelens heeft voor Eline, antwoordde Elke: “Sowieso. It’s all over again. Ik weet hoe het bij mij was, maar dat was toch nog anders. Met zijn ex-vriendin ging het slecht en met ons ging het goed. Dat dacht ik althans. We hebben zoveel fucked-up dingen meegemaakt in dat jaar”, zei ze.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.

