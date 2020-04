Wat iedereen al wekenlang zag aankomen, is jammer genoeg gebeurd. Tatiana en Lothar hebben besloten om niet verder te gaan als getrouwd koppel. Hun afscheid werd erg emotioneel.

Gisteren werd het eerste beslissingsmoment van ‘Blind Getrouwd’ uitgezonden. Hoewel de initiële klik tussen Tatiana en Lothar wel aanwezig was, werd het snel duidelijk dat het niets zou worden tussen hen. Tijdens het beslissingsmoment werd de knoop dan ook doorgehakt. Dat ging bij Tatiana gepaard met tranen.

“Gevochten met emoties”

De 29-jarige non-foodverantwoordelijke in een supermarkt legde uit dat ze het vooral moeilijk had met zichzelf, maar dat ze ook iets miste tussen hen. “Ik ben in dit experiment met zeer hoge verwachtingen gestapt en dat was op reis ook meteen duidelijk. Het mooie Thailand was niet bepaald rozengeur en maneschijn voor ons. Ik had het vooral zeer moeilijk met mezelf. Daardoor heb ik mij een beetje afgezonderd en ik had echt tijd nodig voor mezelf. Ik heb alle dagen gevochten met mijn emoties. Sorry als ik een keer ongeïnteresseerd overgekomen mocht zijn. Onze rozenwolk veranderde meteen in een donderwolk, maar toch zijn we blijven babbelen en met respect blijven omgaan met elkaar. Daardoor kunnen we elkaar ook vandaag nog in de ogen kijken. Ondanks de minder mooie weg die we hebben afgelegd, heb ik je super graag, maar er is toch iets wat ik mis bij ons. Daarom heb ik met spijt in het hart beslist om niet verder te gaan als getrouwd koppel”, vertelde ze.

‘Blind Getrouwd’ is elke zondag om 19.55u te bekijken op VTM.

