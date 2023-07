Véronique De Kock deelt nieuwe badpakfoto: “Wat een figuur!”

Véronique De Kock heeft het duidelijk naar haar zin in Spanje.

Dat mogen we toch geloven als we even naar haar Instagram-pagina kijken. Véronique heeft ginds maar liefst 146.000 volgers. Ze pakt dan ook geregeld uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer gaat het om een leuke vakantiefoto. Zo zien we de vrouw in badpak poseren aan het zwembad. “Today was a good day… carpe diem. Weer tot jezelf komen. En jezelf terugvinden in a place called home“, voegt ze zelf toe aan het fraaie plaatje. En haar fans? Die zijn duidelijk ook aardig onder de indruk van wat ze juist te zien krijgen.

“Wat een figuur!”

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. “Wat een figuur”, klinkt het al snel. “Prachtig”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!