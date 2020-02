Enkele weken geleden maakten Koen Wauters en Valerie De Booser bekend dat ze uit elkaar zijn. Intussen draait de geruchtenmolen op volle toeren en wordt er zelfs gespeculeerd dat Valerie een nieuwe vriend zou hebben. Dat ontkent ze nu met klem.

Na een relatie van 17 jaar besloten Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) onlangs om een punt achter hun relatie te zetten. Dat nieuws sloeg in als een bom, al maakten ze duidelijk dat ze er alles aan gedaan hebben om een breuk te voorkomen. “Na 17 jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben Valerie en ik besloten onze relatie te beëindigen. Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing”, klonk het eerder op Instagram.

“Nieuwe vriend”

Een bron dichtbij Koen Wauters beweert nu op showbizzsite.be dat Valerie een nieuwe vriend zou hebben, een man uit Sint-Martens-Latem. “Valerie De Booser heeft al een hele tijd een nieuwe vriend. Koen en Valerie waren als het ware buren van de man, alleen het water van de Leie ligt tussen hun twee tuinen”, klinkt het.

“Geen derde in het spel”

Valerie trok naar Instagram om die geruchten meteen de kop in te drukken. “Op volgend artikel moet ik toch even kort reageren vooraleer zoiets als de ‘waarheid’ verder rondgaat. Ik heb wel degelijk een opvoeding gekregen met bepaalde waarden en normen. Meer woorden wil ik hier niet aan vuilmaken. Laat ons met rust zoals gevraagd. Nogmaals, er is geen derde in het spel”, schrijft ze.

Het bericht Valerie De Booser reageert heftig op geruchten rond nieuwe vriend verscheen eerst op Metro.