We zitten al een jaar lang binnen en zien enkel de mensen uit onze bubbel. We doen aan social distancing en spreken anderen enkel via een computerbeeldscherm. Binnenkort zien we (wellicht) meer mensen in real life en wordt er van ons verwacht dat we weer sociaal doen. Sommigen staan er om te springen, terwijl anderen er als een berg tegenop zien.

Het afgelopen jaar zagen we met z’n allen maar weinig mensen. Binnenkort moeten we er misschien weer aan geloven: jezelf omringen met meer mensen dan je gewend bent. Want hoe gaat dat in z’n werking? Mogen we weer knuffelen? Dragen we nog mondmaskers? En schudden we weer handen zoals we hiervoor deden?

Verloren vaardigheden

Volgens klinisch psychologe Linda Blair hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken over dat we onze sociale vaardigheden zijn verloren. De meeste ontwikkel je namelijk vanaf je geboorte tot je zevende levensjaar. De basis van je sociale vaardigheden ben je dus echt niet verloren tijdens dit lockdownjaar. “Soms zijn ze misschien moeilijk te terug te vinden en moet je diep graven, maar ze zijn er wel”, legt de psychologe uit aan The Guardian.

Vermijden

De meest comfortabele oplossing lijkt misschien om sociale situaties gewoon te vermijden, maar dat blijkt niet te beste oplossing te zijn. Dit kan namelijk juist leiden tot angst. Hierdoor is de kans groot dat je mooie kansen in het leven mist, zoals een droomjob of een mooie vriendschap. Probeer stap voor stap toch wat uit je comfortzone te stappen.

Echte vrienden

In deze periode hebben velen ontdekt wie onze echte vrienden zijn. Dat kan aan de ene kant zeer positief zijn, maar het kan ook als een verlies aanvoelen. Als dat laatste het geval is, zou je je vriendenkring weer kunnen uitbouwen. Dat kan je doen door terug af te spreken met je oude vrienden, maar je kan ook een andere weg inslaan en een stap buiten je comfortzone zetten. Als je bijvoorbeeld voor een nieuwe hobby kiest, leer je ook nieuwe mensen, misschien wel potentiële vrienden, kennen. Hoe je dit straks gaat aanpakken is misschien interessant om nu alvast eens over na te denken.

Tijd van je leven

Heb je het afgelopen jaar eigenlijk de tijd van je leven gehad, omdat je genoot van een rustiger, minder hectisch leven? En zou je eigenlijk zo door willen gaan? Dat is volkomen terecht. Onthoud dat extraversie niet de norm is en je je niet verplicht moet voelen om zoveel mogelijk mensen te zien. Psychologe Blair geeft aan The Guardian de tip om je gevoel gewoon uit te spreken. “Vertel je vrienden dat je er eigenlijk achtergekomen bent dat je het nu anders wil aanpakken. Dat je hen nog steeds heel graag ziet, maar dat je bijvoorbeeld niet meer naar grote feesten wil gaan.”

