‘Thuis’-actrice Tine Priem toont hoe ze hersteld is van zwangerschap: “Opnieuw zelfverzekerd in mijn lichaam” (foto)

Tine Priem heeft een voor-en-na-foto gedeeld van hoe ze er nu uitziet en toen ze hoogzwanger was. “Schoonste lijf, maar vooral schoonste mens”, klinkt het in de reacties.

In augustus van vorig jaar werd Tine Priem voor het eerst mama. De 35-jarige actrice, die in ‘Thuis’ de rol van Tamara vertolkt, beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Georges. Nu, zeven maanden later, post ze op Instagram twee foto’s: eentje van nu en eentje van vlak voor haar bevalling.

Nóg vrouwelijker en sterker

In het bijschrift brengt ze een prachtige ode aan het vrouwenlichaam. “Dit ben ik… nu versus 40 weken zwangerschap. Hoe bijzonder is het dat ons lichaam de ruimte maakt om nieuw leven te laten groeien en daarna, stap voor stap, zijn weg terugvindt? Ik sta er nog elke dag verwonderd naar te kijken. Het vraagt tijd, geduld en zorg, maar na zeven maanden voel ik me opnieuw zelfverzekerd in mijn lichaam – op een nieuwe, krachtige manier. Anders. Maar nóg vrouwelijker, nóg sterker. Ik ben een trotse mama, een trotse vrouw, en trots op wat mijn lijf kan”, aldus Tine.

Bewondering

Haar volgers reageren vol lof op haar bericht. “Schoonste lijf, maar vooral schoonste mens”, “Een vrouwenlichaam is iets geniaal. Draag er verder goed zorg voor, dat verdient het”, “Je ziet er weer uit zoals voor je zwangerschap! Maar geluk zit in de kleine dingen”, en “Heel mooi”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram