Dochter van Charlie Sheen pakt uit met bikinifoto’s: “Adembenemend mooi!”

Sami Sheen, de dochter van Charlie Sheen, heeft enkele zomerse foto’s gedeeld. “Adembenemend mooi!”, reageren haar volgers.

Sami Sheen genoot onlangs van zon, zee en strand in Malibu in de Amerikaanse staat Californië. De 20-jarige dochter van de Amerikaanse acteur Charlie Sheen postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze in bikini poseert. “Een broodnodige Malibu-dag”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Knapste vrouw ter wereld”, “Je bent gewoonweg perfect”, “Adembenemend mooi!”, en “Knap, net als je moeder en vader”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram