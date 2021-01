Er lijkt iets te bloeien tussen Fabrizio Tzinaridis en Lisa Moerman. De twee hebben onlangs een date gehad en het klinkt veelbelovend. “We voelden ons goed bij elkaar”, klinkt het.

Begin november raakte bekend dat Fabrizio en Lotte uit elkaar gingen. Ze vormden een koppel sinds het begin van vorig jaar. Lisa probeerde tijdens ‘Love Island’ iets met Giuliano, maar toen Feline de villa binnenwandelde, ging al zijn aandacht naar haar.

Eerste date

Zowel Fabrizio (28) als Lisa (25) zijn momenteel dus single, en onlangs besloten ze om samen op date te gaan, al was dat niet zo eenvoudig door de coronacrisis. “Ik ken Fabrizio al een tijdje, al had ik hem nog niet persoonlijk ontmoet. We hadden elkaar een paar keer over de telefoon gesproken. En ook berichtjes gestuurd en zo. Dat was leuk en het gebeurde steeds vaker. Daarom besloten we om elkaar in het echt te zien. En dus hebben we nu een date gehad. Veel konden we niet doen. De cafés en restaurants zijn gesloten. We spraken af in Gent en hebben daar gewandeld. En veel gepraat. Heel tof. We voelden ons goed bij elkaar”, vertelt Lisa in TV Familie.

De date was dus geslaagd, maar van een relatie is voorlopig nog geen sprake. “Dat is ietsje te snel. Het was onze eerste date. Maar Fabrizio is een toffe jongen. Ik sluit zeker niet uit dat het méér wordt”, klinkt het.

Lief en ambitieus

De West-Vlaamse schone was aangenaam verrast door de tattoo-artiest. “Ik keek niet naar ‘Temptation Island’. Dus ik kon op basis van dat programma geen oordeel over hem vellen. Maar ik las van alles over hem. En als je hem zo ziet met zijn tattoos… Hij lijkt een echte macho. Maar zo is hij dus niet. Ja, hij heeft me echt verrast. Je kan met Fabrizio over álles praten. Hij is lief, attent. En ambitieus. Hij is met zoveel zaken bezig, heeft zoveel dromen. Dat is aantrekkelijk bij een man”, glundert ze.

Mogelijk vervolg

De kans is dan ook groot dat het niet bij één date zal blijven. “Goh, dat kan absoluut, ja. Ik ben niet zo’n planner. Als er iets op mijn weg komt, beslis ik meestal op het moment zelf of ik het doe of niet. Voor mij is zo’n date ook een aangename afwisseling voor de harde tijden die ik beleef. Ik ben verzorgster in een woonzorgcentrum in Ingelmunster. De voorbije maanden was het door corona bijzonder zwaar”, besluit ze.

