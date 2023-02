SPOT ON. Psychonaut: «Onze gitarist kleurt seventies riffs in met postmetalinvloeden»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Mechelse

postmetalband

Psychonaut.

Wie is Psychonaut?

Thomas Michiels: «Psychonaut is een driekoppige psychedelische postmetalband uit Mechelen. Onze muziek is intens en diepgeworteld in ideeën en visies over de diepere aard van het leven. We schrijven conceptalbums en brengen die live doorheen de hele wereld. Op deze manier brengen we onze muziek tot leven sinds 2013.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Stefan en ikzelf zijn overgevloeid uit een ouder project. We hebben Psychonaut gesticht in januari 2013. Oorspronkelijk speelden we enkel gitaar en bas, maar in dit nieuwe project zijn we beginnen zingen. Uiteindelijk zijn het net onze beide stemmen die de band een uniek karakter meegeven. Onze drummer, Harm, heeft zich bij ons gevoegd in 2020 en heeft onze band mee naar een hoger niveau getild. De grootste uitdaging van elke band is om origineel te zijn: net daarom durven we koppig zijn om onze eigen sound neer te zetten en trachten we niet blind mee te lopen met de stroming.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Hoewel we maar met drie zijn, hebben we twee zangers die heel andere maar complementaire stemmen hebben. Een groot stuk van onze sound is geboren uit het balanceren van deze twee. Daarnaast hebben we elk zeer uiteenlopende invloeden die tot onze sound heeft geleid. Stefan heeft een Led Zeppelin-obsessie en schrijft riffs die in de jaren 70 geschreven zouden kunnen zijn, maar kleurt die in met moderne postmetalinvloeden. Ikzelf ben oorspronkelijk gitarist en een fanatieke Nirvana-fan, net zoals onze drummer Harm, die ook in een postpopproject drumt. Al die elementen samen hebben gezorgd voor onze huidige sound.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Tool, The Ocean, Gojira, Mastodon, Amenra.»

Welke eigen song zou je bestempelen als jullie ‘signature song’?

«Ik denk dat we hier best onze fans in volgen: ons vaakst beluisterde nummer is ‘The Fall of Consciousness’. Dit nummer is de start van het verhaal van onze debuutplaat en bevat zo goed als alles wat wij doen als band in één song.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«In Madison Square Garden optreden! Maar eerst en vooral: onze nieuwe plaat ‘Violate Consensus Reality’ op de wereld loslaten en die live voorstellen aan zo veel mogelijk mensen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Onze producer en mixing engineer Chiaran Verheyden, die zichzelf steeds blijft overtreffen. Onze manager: Thomas Van Dingenen, onze live geluidsman: Victor Jacobs, onze artwork designer: Sam Coussens, onze fantastische livecrew en onze vrouwen en familie.»

Psychonaut stelt z’n plaat ‘Violate Consensus Reality’ voor op 10 februari in De Kreun in Kortrijk, op 8 april in Trix in Antwerpen, op 6 mei op Headbanger’s Ball in Izegem en op 12 mei in De Casino in Sint Niklaas.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/muziek/spot-psychonaut-onze-gitarist-kleurt-seventies-riffs-met-postmetalinvloeden