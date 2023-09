‘Spider-man’-actrice Zendaya verbaast fans met piepklein bovenstukje: “Mijn tepels passen daar zelfs niet in!” (foto’s)

Met maar liefst 184 miljoen volgers doet actrice Zendaya het enorm goed op Instagram.

Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo deelt de actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Dune’ en ‘Spider-Man’, nu uit met enkele opvallende plaatjes. We zien Zendaya in een wel érg klein bovenstukje poseren voor de camera. Haar fans kunnen dan ook amper geloven wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de vele lovende reacties die ze in ontvangst mag nemen.

“Mijn tepels passen daar zelfs niet in!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren binnen. “Mijn tepels passen daar zelfs niet in”, klinkt het. “Ze ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Knapste vrouw uit Hollywood”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.