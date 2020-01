Elton John, Metallica, Vampire Weekend, Courtney Barnett, Flume, Chris Hemsworth, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Margot Robbie, Selena Gomez, … Allemaal doneren ze honderdduizenden tot miljoenen dollars aan fondsen ter bestrijding van de Australische bosbranden en/of natuurbehoud, zo berichten Amerikaanse media.

Elton John doneert één miljoen dollar van zijn fortuin aan een fonds, zo maakte hij gisteren bekend tijdens een concert in Sydney.

Elton John just donated one million dollars to the bushfire relief pic.twitter.com/Ld2i0t9n98 — Britt (@BrittA2211) January 7, 2020

Ook andere grote namen uit de muziekwereld laten zich niet onbetuigd. Metallica doneert via zijn stichting All Within My Hands 750.000 dollar aan de NSW Rural Fire Service en de Country Fire Authority in de zwaar getroffen Australische deelstaat Victoria. De Australische singer-songwriter Courtney Barnett geeft twee benefietshows in Melbourne, waarvan de opbrengst gaat naar brandweerdiensten en de bescherming van de wilde dieren die getroffen zijn door de bosbranden.

Flume, de bekende producer uit Sydney, belooft dan weer 100.000 dollar over te maken aan WIRES (Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.), een Australische organisatie die de lokale fauna beschermt, zo bericht hij op zijn Instagrampagina.

De band Vampire Weekend kondigde na een concert in Melbourne aan 10.000 dollar te storten aan Wildlife Victoria. Ook Pink draagt haar steentje bij: de Amerikaanse zangeres doneert 500.000 dollar aan lokale brandweerkorpsen.

De Australische zangeres Kylie Minogue vertelde in een emotionele Instagrampost dat zij en haar familie 500.000 dollar gedoneerd hebben aan brandweerkorpsen in haar thuisland.

Hollywood roert zich

Een hele stoet Hollywoodsterren heeft intussen ook aangekondigd een donatie te zullen doen. De Australische actrice Nicole Kidman en haar echtgenoot Keith Urban kondigden zaterdag in een Instagrampost aan 500.000 dollar te zullen storten aan NSW Rural Fire Service.

Haar landgenote Margot Robbie deelde in een Instagramvideo enkele herinneringen met haar volgers over haar jeugd in Australië, waarbij ze vertelde dat ook zij gedoneerd had.

View this post on Instagram @redcrossau @wireswildliferescue @salvosau @nswrfs @cfavic A post shared by @ margotrobbie on Jan 5, 2020 at 1:08pm PST

Selena Gomez is naar eigen zeggen “erg van streek” door de bosbranden en doneerde aan een fonds ter bestrijding van de branden.

Tot slot trok ook de Australische acteur Chris Hemsworth zijn portefeuille open. De ‘Thor’-ster doneert 1 miljoen dollar aan een fonds ter bestrijding van de bosbranden, waarbij 24 mensen het leven lieten.

Het bericht Showbizzsterren doneren massaal voor Australische bosbranden verscheen eerst op Metro.