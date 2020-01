David Verreth, een van de deelnemers van ‘Kamp Waes’, is tijdens de opnames door het oog van de naald gekropen. “Het heeft geen haar gescheeld of ik was verdronken”, klinkt het.

Al vier heftige afleveringen lang houdt ouderdomsdeken David (44) de slopende opdrachten in ‘Kamp Waes’ vol. Op een bepaald moment liep het voor hem echter bijna dramatisch af. Tijdens de nachtdropping in de derde aflevering wandelde hij door het moeras en viel hij in een metersdiepe veenput vol water. “Ik ging kopje onder met een rugzak van dertig kilo plus mijn wapengordel aan. Ik raakte niet terug boven water en probeerde me via de modderige kant van die put omhoog te trekken, maar dat lukte me niet. Ik zag mijn leven voorbijflitsen en dacht echt dat het gedaan was met mij”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Instinctieve oerkracht

Het horrortafereel speelde zich af zonder camera’s – en dus ook mensen – in de buurt. “Ik was daar helemaal alleen. Als ik daar was verdronken, had het een hele tijd geduurd eer ze mijn lichaam hadden gevonden. Gelukkig ben ik er met een soort instinctieve oerkracht toch uitgeraakt. Daar lag ik dan, compleet uitgeput, over mijn toeren en kletsnat bij amper drie graden”, besluit hij.

