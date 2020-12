Rob Teuwen is ondertussen 33, maar de acteur achter het personage ‘Billie’ uit ‘F.C. De Kampioenen’ zou na lange tijd die rol nog één keer op zich nemen in de kerstspecial van de populaire serie rond de slechtste voetbalploeg van het land.

”We wilden m’n comeback geheimhouden tot aan de uitzending, maar da’s niet gelukt”, zo geeft Teuwen mee aan TV-Familie. Hij zou ook niet direct ‘ja’ hebben gezegd toen ze hem vroegen. “Ik moest erover nadenken, ja. Ik had die vraag ook niet meer verwacht. Mijn focus ligt al jaren niet meer op acteren. Maar ik wilde dit later niet als een gemiste kans zien, dus heb ik toegehapt.”

”Niet rancuneus”

”De makers hadden het twaalf jaar geleden gehad met de verhaallijnen rond Billie. Het was altijd maar hetzelfde. Z’n moeder op stang jagen, weet je wel. Ze kozen toen voor een open einde en zouden me misschien nog bellen. Maar da’s dus nooit gebeurd. Tot nu. Goh ik ben helemaal niet rancuneus of zo, maar het ontbrak me wel een beetje aan een officieel einde”, vertelt hij aan TV-Familie. Teuwen werkt tegenwoordig in de kerncentrale van Doel als adjunct-bedrijfschef in de controlezaal.

Foto: still video F.C. De Kampioenen/VRT