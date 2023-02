Selena Gomez deelt verwijderde foto opnieuw: «Je hebt het internet gebroken!»

De Amerikaanse zangeres Selena Gomez heeft een foto opnieuw gedeeld die ze eerder had verwijderd omdat ze hem iets te gedurfd vond. «Dit is één van mijn favoriete foto’s van jou», reageren haar volgers enthousiast.

Selena Gomez deelde een tijdje geleden een foto waarop ze een cocktail drinkt in een bar. De 30-jarige ex van Justin Bieber draagt een prachtige outfit, al vond ze die achteraf van zichzelf te opvallend en besloot ze om het kiekje te verwijderen. Vandaag postte ze de foto echter opnieuw. «Ik heb deze eerder verwijderd omdat ik vond dat ik iets te veel liet zien, maar hé», schrijft ze erbij.

Favoriete foto

Haar volgers zijn blij dat ze op haar beslissing teruggekomen is. «Dat is niet te veel, dat is te iconisch», «Ik vond het jammer toen je hem wegdeed», «Dit is één van mijn favoriete foto’s van jou», «Je hebt het internet gebroken!», «Dit is de beste foto die je ooit gepost hebt», «Oh mijn God, ik hou van je! Zo mooi», en «Je bedoelt te sexy? Laat hem maar gewoon staan», lezen we onder meer in de reacties.





