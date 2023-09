Seksuoloog Chloé De Bie geeft 5 datingtips voor studenten: «Iedereen houdt van iemand die weet wat die wil»

Het nieuwe academiejaar is van start gegaan! Het moment om je te verdiepen in nieuwe materie, en dan hebben we het niet alleen over je studies. Seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie, en datingapp Fruitz, delen vijf datingtips voor studenten die op zoek zijn naar een vluchte romance of ware liefde.

1. Durf die eerste stap te zetten

Stel, je ziet je crush die je op een datingapp hebt gespot in de les, stap dan gewoon binnen drie seconden op die persoon af. Waarom drie seconden? Liefde kan snel gaan! Snel handelen toont zelfvertrouwen: wie houdt er niet van iemand die weet wat ‘ie wil? Als het gesprek toch wat stroef loopt, kan je altijd terugvallen op grappen over het weer. Het is niet alleen minder ongemakkelijk omdat jullie allebei op de datingapp zitten, het is gewoon de perfecte kans om jezelf te laten zien.

2. Meesterlijk oogcontact en de flirtdriehoek

Het is tijd om dat oogcontact naar een volgend niveau te brengen! Begin met licht oogcontact op een afstand. Doe alsof je een nieuwsgierige astronaut bent op zoek naar buitenaards leven, behalve dat de buitenaardse wezens in dit geval een knappe medestudent is. Vervolgens creëer je de zogenaamde flirtdriehoek. Het is heel simpel: kijk eerst naar het linkeroog, dan naar het rechteroog, en laat je blik daarna afdwalen naar die verleidelijke mond van de ander. En vergeet niet om te glimlachen voordat je wegkijkt. Dit wordt «cruisen» genoemd, alsof je op een romantische snelweg zit. Het is als een knipoog zonder dat je daarvoor een knipoog nodig hebt. Je laat gewoon zien dat je interesse hebt zonder een woord te zeggen.

3. Spreek de taal van het lichaam

Wees open en toon je zelfverzekerd. Zo kan je heel wat aantrekking uitstralen. Door je houding kan je toegankelijker overkomen, zodat de ander mogelijks de moed heeft je aan te spreken. Laat mensen weten dat je geen wandelende cactus bent, maar gewoon een gezellige gesprekspartner.

4. Toon oprechte interesse

Zorg ervoor dat je echt luistert. Stel vragen die de verbeelding prikkelen. Laat je nieuwsgierigheid de vrije loop, maar niet zo ver dat je klinkt als een kruisverhoor. Het draait vooral om oprecht geïnteresseerd zijn in de ander, zonder te klinken als een detective die een misdaad oplost.

5. Laat de vonken vliegen met positiviteit, lachen en humor!

Positiviteit en humor zijn de geheime ingrediënten om die romantische vonken te laten knetteren. Onderzoeken tonen aan dat mensen die vaak lachen als aantrekkelijker worden beschouwd. Het maakt jezelf toegankelijker en zorgt voor een ontspannen en gezellige sfeer. Humor kan zelfs de meest ongemakkelijke momenten doorbreken, dus aarzel niet om grappige verhalen te delen en luchtige grappen te maken.

