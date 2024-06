Sarah Puttemans deelt mooie bikini- én vakantieprentjes: “Knappe vrouw!”

Sarah Puttemans deelde recent heuglijk nieuws…

Op 25 juni van dit jaar werd ze namelijk 25 jaar. Geen betere plek om dat te vieren dan in Saint-Tropez, moet Sarah gedacht hebben. Dat durven we toch te besluiten als we even naar haar meest recente posts kijken op Instagram, waar ze maar liefst 244.000 volgers heeft weten te verzamelen.

We zien Sarah Puttemans meermaals in bikini’s en mooie outfits de revue passeren. “Ik word vandaag 25 🥂🧜🏼‍♀️💗🐚… Beste verjaardagsreis ooit! Voor altijd dankbaar voor alles”, voegt ze zelf aan één van onderstaande fotoalbums toe. En haar fans? Die zijn er ook weer snel bij om van zich te laten horen.

“Knappe vrouw!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappe vrouw”, klinkt het. “Prachtig kleedje”, gaat het verder. “Gefeliciteerd 🥳”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Sarah Puttemans juist gedeeld heeft. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.