Raphaëlla uit ‘Love Island’ verbaast volgers in ‘aardbeienbikini’: “Zo mooi en sexy!” (foto’s)

Raphaëlla Deuringer, die we nog kennen uit ‘Love Island’, poseert op Instagram in een opvallende bikini. “Knapperd”, luidt het in de reacties.

Raphaëlla Deuringer vertoeft momenteel in zomerse oorden en nam een opmerkelijke bikini mee op vakantie. De 24-jarige influencer droeg een bikini met aardbeienprint van Tezenis, een Italiaans kledingmerk waarvan Raphaëlla al enkele jaren het gezicht is. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

Bewondering

Daar overladen haar volgers haar met complimenten. “Wat een knappe dame”, “Je ziet er geweldig uit”, “Respect! Mooi lichaam!”, “Jij bent zo mooi en sexy!”, en “Knapperd”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram