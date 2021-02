Eens de cinema’s na de lockdown door de coronapandemie weer de deuren mogen openen in België, wil Kinepolis bioscoopzalen verhuren aan groepen van maximaal tien personen. Dat zei CEO Eddy Duquenne donderdag bij de toelichting van de jaarresultaten van het bedrijf. Ook wil Kinepolis content van streamingplatformen vertonen.

Het idee van de ‘privécinema’s’ komt uit de Verenigde Staten overgewaaid en Kinepolis startte er anderhalve week geleden ook al mee in Luxemburg, waar de drie bioscopen van de keten alweer open zijn. Voor een privézaal waar je maximaal met tien aanwezig mag zijn, betaal je daar 199 euro. Duquenne noemt het een “overgangsproduct” naar het nieuwe normaal en “iets dat we sympathiek vinden”.

Niet rendabel

Veel bezoekers verwacht de topman er niet mee te lokken. Door het energieverbruik van onder meer de projectoren en de verwarming, en de schoonmaakkosten, is het zelfs helemaal niet rendabel. “En eenmaal de omstandigheden weer normaal zijn, dan zullen wij onze zalen ook voor meer dan tien klanten nodig hebben.”

Hetzelfde geldt voor de drive-invertoningen die Kinepolis vorig jaar al in het leven riep en ook dit jaar weer van plan is om te organiseren. “Ook daarmee gaan we onze omzet niet halen”, aldus Duquenne. “Onze instelling is om na de lockdowns meteen te heropenen als we kunnen, zelfs met een te zwakke bezetting, ook als het goedkoper is om ze dicht te houden. We willen er zijn voor de klanten en ze de kans geven om te komen.”

Netflix-producties op het grote scherm

Daarnaast kondigde de topman aan dat Kinepolis films van streamingplatformen wil vertonen, ook in België. In Luxemburg en Spanje bereikte de groep zelfs al overeenkomsten om dat te doen. Kinepolis wendt zich tot streamingplatformen, omdat de traditionele filmstudio’s hoge prijzen blijven aanrekenen – zowat de helft van de ticketprijs die de klant betaalt.

En dat terwijl de exclusiviteit voor de bioscopen onder druk van video on demand almaar korter wordt. “Als we die exclusiviteit verliezen, dan is de waarde van wat we verkrijgen veel minder”, benadrukt Duquenne. “Als we maar drie weken exclusiviteit krijgen, dan betalen wij niet hetzelfde bedrag. En de streamingplatformen begrijpen dat.”

Volgens de Kinepolis-topman zullen klanten ook bereid zijn om Netflix-films te bekijken in de bioscoop. “Ze hebben fantastische content die gemaakt is om bekeken te worden op het grote scherm”, luidt het. Een film bekijken in een cinemazaal “is een aparte beleving die nog een dimensie toevoegt”.

