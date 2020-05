Op amper 6 weken tijd, schreven meer dan 3.600 singles zich in voor een mogelijk nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Daarmee werd het inschrijvingsrecord van twee jaar geleden gebroken. En toch hopen de experten nog op meer kandidaten. Vooral 45-plussers, zelfs al zou het om een tweede huwelijk gaan.

“We merken dat er nog meer mensen dan gewoonlijk zich inschrijven, op korte tijd”, klinkt het bij klinisch seksuoloog en Blind Getrouwd-expert Wim Slabbinck. “Mogelijk ligt dat aan de huidige coronacrisis. Blind Getrouwd biedt singles hoop op een betere toekomst.” Ook schroom om op televisie een partner te vinden is aan het verdwijnen, aldus Slabbinck. “Waar er voorheen nog scepsis was, begrijpen ze ondertussen dat een goed huwelijk ook op deze manier kan beginnen.”

Meisjes aan de macht

Een terugkerende trend is dat vrouwen zich beduidend vaker inschrijven voor ‘Blind getrouwd’ dan mannen. “70 procent is een vrouw”, zegt Slabbinck. “Dat zien we elk jaar. Ook datingbureaus kennen dat fenomeen, want mannen zijn niet zo snel geneigd om hulp te zoeken bij het vinden van een partner. Ze redeneren: ‘Dat regel ik zelf wel.’”

“Zoals altijd hebben we de meeste kandidaten in de leeftijdscategorie 25-35”, vertelt ‘Blind getrouwd’-relatietherapeute Sarah Hertens, die nochtans graag met 45-plussers aan de slag zou gaan. “Elk seizoen stellen we vast dat er weinig inschrijvingen zijn uit die groep”, zegt ze. “Nochtans wijst onderzoek uit dat daar veel singles tussen zitten. Vaak komen ze uit een echtscheiding of een breuk van een langdurige relatie. Volgens de cijfers strandt ongeveer de helft van de huwelijken, gemiddeld na vijftien jaar, waarbij de ex-partners dan gemiddeld 42 jaar oud zijn. Onze poule zou dus zeker en vast groter kunnen zijn.”

De voorlopige cijfers

Nog enkele cijfergegevens over de inschrijvingen tot nu toe:

• 70% vrouwen, 30% mannen

• 90% hetero’s, 10% holebi’s

• er schrijven 4 x meer homo’s zich in dan lesbiennes

• 1% van het totaal aantal inschrijvingen is biseksueel

• 75% van alle inschrijvingen is 25 – 35 jaar

• 18% van alle inschrijvingen is 35 – 45 jaar

• 7% van alle inschrijvingen is ouder dan 45

• ook de categorie 45+ bestaat uit 70% vrouwen, 30% mannen

Inschrijven voor een nieuwe reeks van Blind Getrouwd kan nog tot juli.

