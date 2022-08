PKP DWNTWN maakt line-up en randanimatie bekend

Met PKP DWNTWN brengen de stad Hasselt en Pukkelpop de festivalsfeer dit weekend naar de Hasseltse binnenstad. Onder andere Dikke, Portland, Cellini en Berre staan op de affiche van PKP DWNTWN.

Op drie locaties in de binnenstad staan zaterdag live rooftopconcerten op de planning. Portland, Berre en Isaac Roux openen op zaterdagnamiddag vanuit Quartier Bleu. Daarna volgen optredens van Dikke, Jelle en Dworfi vanop het dakterras van Très Belge aan de Botermarkt. Op het Groenplein staan Cellini en Pelace. Zaterdagavond zijn er nog dj-sets in De Serre Hasselt en speelt Kwijt Trek System in Café Café.

«PKP DWNTWN is ongetwijfeld een van de muzikale hoogtepunten in de Hasseltse binnenstad deze zomer», zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). «Alle concerten liggen op wandelafstand van mekaar en zijn gratis bij te wonen. Op die manier zorgen we ervoor dat het laagdrempelig is voor alle bezoekers.»

Streetart tot streetstyle

De concerten vinden doorlopend plaats tussen 15 en 22 uur. Op zondag 7 augustus staat het Capucienenplein nog in het teken van streetstyle: van 3×3 basketbalwedstrijden en een skatejam tot live paintings door street artists.

Het playgroundconcept met streetart krijgt ook een plaats op het Pukkelpop-festivalterrein, klinkt het. «Limburger Lindert Steegen, die eerder al enkele pareltjes realiseerde op Hasseltse muren, zal voor PKP DWNTWN vier zeecontainers omvormen tot een bijzonder kunstwerk», vertelt schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+). «Het zijn deze containers die later verhuizen naar het festivalterrein.»

HEAR HEAR!

Op zondag 14 augustus vindt ook de eerste editie plaats van HEAR HEAR!, een nieuw eendagsmuziekfestival van de Pukkelpop-organisatie, op de festivalweide in Kiewit. Pukkelpop zelf vindt dit jaar plaats van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus.

Lees ook

Deze artiesten zeggen af voor Pukkelpop, maar organisatie kondigt wel nieuw podium aan



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/pkp-dwntwn-maakt-line-en-randanimatie-bekend