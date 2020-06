Op sociale media is ophef ontstaan de passage van Urbanus in ‘De Afspraak’ van gisterenavond. De komiek deed daar enkele opmerkelijke uitspraken in het actuele racismedebat. Hoewel sommige Twitteraars vinden dat hij daarmee nagels met koppen sloeg, vinden andere dat zijn mening geen platform verdient.

De 71-jarige Urbanus was gisterenavond te gast in het Canvas-programma ‘De Afspraak’ om het te hebben over humor in gevoelige tijden. Daarbij kwam ook het huidige racismedebat aan bod, waarover de komiek zei dat hij de naam van een van zijn stripfiguren van ’t Negerke’ naar ‘Botswana’ had veranderd. “Om die mensen niet te kwetsen”, klonk het.

“Wij worden toch ook gediscrimineerd”

Het waren echter andere uitspraken die bij menig Twitteraar kwaad bloed zetten. Toen het gesprek verderging over racisme en discriminatie in het algemeen, zei Urbanus dat hij zichzelf ook slachtoffer voelt van discriminatie. “Er wordt even hard veralgemeend in de twee richtingen. Wij worden toch ook scheef bekeken? Ik zeg soms: mijn kinderen hebben evenveel recht om met stenen naar de flikken in Brussel te smijten, want wij worden toch ook gediscrimineerd. Maar ze zouden het eens moeten proberen …”

Op de opmerking van presentatrice Phara de Aguirre dat Vlamingen vaak verweten wordt racistisch te zijn, antwoordde Urbanus dat dat toch niet klopte. Hij maakte daarbij de vergelijking met Wallonië: “Wanneer het gaat over collaboratie tijdens de oorlog, dan zal er inderdaad wel meer gecollaboreerd zijn geweest in Vlaanderen dan in Wallonië. Maar dan zegt men altijd: Vlaanderen. Bam. Maar nu met de kolonisatie denk ik dat er meer Franstaligen daar zijn gaan graaien. Toch wordt het verschil dan niet gemaakt, dan gaat het plots om iedereen.”

Als er ook racisme is tegen Vlamingen en politiegeweld tegen Vlamingen waarom protesteren alle Vlamingen dan niet mee? — just stop being racist (@theogswoosh) June 15, 2020

De komiek spoorde “de migranten” ook aan om kritisch te zijn voor hun eigen gemeenschap. “Wat ik tof zou vinden, is dat ze het zelf eens zouden zeggen: ‘Wij vinden het ook niet tof, die plunderaars, en dat ze meisjes lastig vallen. We gaan ze zelf eens onder handen nemen.’ Dat moet veel meer gezegd worden, dan weten we dat die mensen aan onze kant staan.”

Urbanus, W Grootaers, C Huybrechts. Toen ze jong waren en geen nagel hadden om aan hun gat te krabben, schopten ze naar boven, de rijken en het establisment.

Nu ze gearriveerd zijn en goed bij kas zitten, schoppen ze naar beneden.

Niks voortschrijdend inzicht, pure hypocrisie. — Alain Haeck (@AlainHaeck) June 15, 2020

Verdeelde meningen

Op Twitter kreeg Urbanus de kritiek dat zijn politieke mening tegenover vroeger wel erg naar rechts was opgeschoven – een gevolg van zijn comfortabele levensstandaard, zo klinkt het. Anderen waren het dan weer volledig eens met zijn betoog: “nagels met koppen” of “eerlijkheid en puur realisme.”

Veelal ging het debat echter over welke plek een witte man heeft in een debat over racisme. “Hoezo waren het weer drie welgestelde mannen die over racisme kwamen praten terwijl ze er zelf geen ervaring mee hebben?”, vroeg een vrouw zich af. Anderen vinden het niet zozeer een probleem dat Urbanus mee aan tafel zat, maar wel dat er geen enkele niet-witte mening aan tafel zat om weerwoord te geven. Anderen staken de draak met de onbestaande expertise van Urbanus over racisme: “binnenkort op #deafspraak: katje lee als gast in de uitzending over het gat in de begroting, het hoofddoekenverbod en de moord op maddie mccann”, klinkt het spottend.

ik vind dat we de media niet genoeg kunnen bedanken om EINDELIJK een stem te geven aan de witte belg, een bevolkingsgroep die veel te vaak over het hoofd gezien wordt — DANIEL (@bruine_jongen) June 15, 2020

Reactie VRT

De VRT reageerde intussen op de controverse door te stellen dat Urbanus werd uitgenodigd voor het onderwerp ‘humor in gevoelige tijden’. “Als ervaren komiek was hij op dat vlak een hele logische keuze om uit te nodigen. En zoals het de gewoonte is bij ‘De Afspraak’, kan hij zich zeker in het gesprek mengen’, zegt woordvoerder Hans Van Goethem in Het Laatste Nieuws. De kritiek op het gebrek aan diversiteit in het panel wordt als volgt gepareerd: “als je kijkt naar de uitzendingen van de voorbije dagen en weken – ook bij ‘Terzake’ – zal je zien dat we zeker divers hebben uitgenodigd. In meerdere betekenissen van het woord: er wordt ook gekozen voor een diversiteit aan meningen. Daar draagt Urbanus zeker toe bij.”

