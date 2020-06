Amber en Arda wonen intussen gelukkig samen in Hasselt, maar het begin van hun relatie heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Amber wilde immers niet te snel in een avontuur met Arda stappen…

Op korte tijd is er voor Arda (26) uit ‘Temptation Island’ veel veranderd. Vóór de reis naar Thailand was hij nog samen met Elke, tijdens die reis bedroog hij haar met verleidster Eline en nu woont hij samen met verleidster Amber (26) en dromen ze zelfs al over kinderen.

Derde keuze

Het kritische ‘Temptation’-publiek vond dat Amber zich als ‘derde keuze’ liet doen, maar daar is volgens haar niets van aan. Ze besefte tijdens ‘Temptation Island’ maar al te goed dat ze zichzelf moest beschermen. “Ik merkte dat ik echte gevoelens voor hem kreeg. Mijn moeder had haar twijfels bij mijn deelname, ze weet dat ik makkelijk verliefd word. Ze vreesde dat ik gekwetst zou worden voor het oog van honderdduizenden kijkers. Met haar woorden in gedachten heb ik toen heel bewust een stap teruggezet”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Beelden van Arda en Eline

Amber gaf Arda dus het gevoel dat ze afstand van hem nam, en dat was ook het geval. “Op tv kwam het over alsof Arda mij voor Eline heeft laten staan, dat zij dus de strijd om hem had gewonnen. Maar nu weet iedereen wel beter. Al was het vreselijk pijnlijk om te zien hoe snel Arda in de klauwen van Eline terechtkwam. Ik wist, natuurlijk, dat Arda seks had gehad met Eline, maar om die beelden dan maanden later op tv te zien, terwijl we samen in de zetel zaten… Ik vond dat héél moeilijk en het heeft voor spanningen tussen ons gezorgd. Maar die trokken snel weg”, klinkt het.

Eerste kus pas tijdens derde date

Na ‘Temptation’ vloog Amber overigens niet meteen in de armen van Arda. Dat heeft nog een tijdje geduurd. “Wij zijn in december beginnen afspreken, toen Elke en Eline al meer dan een maand uit Arda’s leven waren verdwenen. Op onze eerste date zijn we samen gaan fitnessen in Hasselt. Ik ben die nacht bij Arda blijven slapen. Ik in zijn bed, hij in de zetel. Pas na onze derde date hebben we voor het eerst gekust. Arda is in de fout gegaan op ‘Tempta­tion Island’, ik ben er zeker van dat hij in het echte leven wél trouw is.”, besluit ze.

Het bericht ‘Temptation’-Amber: “Dat heeft voor spanningen gezorgd tussen Arda en mij” verscheen eerst op Metro.