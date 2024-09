Actrice Sharon Stone verbaast met bikinifilmpje: “Je ziet er fantastisch uit!” (video)

Sharon Stone pakt op Instagram uit met een straffe video!

Met een fraaie 4 miljoen volgers doet de 66-jarige actrice het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen Sharon Stone onderstaand filmpje op haar pagina plaatste.

We zien de dame in bikini uit het zwembad stappen. Ze laat weten dat ze een stevige work-out achter de rug heeft. Fans van Sharon zijn er ook snel bij om uitleg te geven over wat ze zien.

“Je ziet er fantastisch uit!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er fantastisch uit”, klinkt het. “Je hebt ‘het’ nog steeds”, gaat het verder. “Legendarisch”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Sharon Stone gedeeld heeft. En klik op het plaatje om de video te starten.