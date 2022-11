Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ heeft compleet nieuwe look: «Oh mijn God, ik had je niet herkend!» (foto)

Nuria Gilizintinova, bekend uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’, heeft een kleine metamorfose ondergaan. Ze gaat voortaan door het leven als blondine…

Al van bij haar kennismaking met het grote publiek – toen ze in 2016 aan haar huidige man Stijn gekoppeld werd in ‘Blind Getrouwd’ – kennen we Nuria als brunette. Nu heeft ze zich voor het eerst een blonde coupe aangemeten. De 34-jarige mama van twee deelde een foto van het resultaat op Instagram. «Honingblond… en ik die zei dat ik nooit blond haar wou…», schrijft ze erbij.

Niet iedereen overtuigd

Hoewel heel wat volgers haar complimenteren met de nieuwe look, is niet iedereen er even enthousiast over. «Waaauw, het staat u hoor!», «Stijn heeft een nieuwe vrouw», en «Een nieuwe haarkleur is altijd een beetje wennen, maar ik vind het zeer geslaagd!», wordt er gereageerd. Maar ook: «Hmm nee, ben geen fan», «Je was mooier met donker haar», «Oh nee, sorry, niet geslaagd. Je bent een echte brunette type. Jouw haar was donker zo naturel en mooi», en «Oh mijn God, ik had je niet herkend», lezen we in de reacties.





