Noah Cyrus choqueert volgers door borsten te tonen: «Was dit écht nodig?!» (foto)

De Amerikaanse zangeres Noah Cyrus krijgt heel wat kritiek op enkele foto’s die ze deelde naar aanleiding van haar verjaardag. Zo poseert ze op twee kiekjes halfnaakt. «Gefeliciteerd, maar je borsten hebben niets te maken met je verjaardag», wordt er gereageerd.

Noah Cyrus mocht afgelopen zondag 23 kaarsjes uitblazen. De jonge zus van Miley Cyrus vierde dat met een trip naar Joshua Tree National Park. Ze deelde een reeks foto’s van haar onvergetelijke dag op Instagram, al ging alle aandacht naar twee plaatjes. Daarop trekt ze haar T-shirt omhoog en toont ze haar boezem aan alles en iedereen. Haar borsten worden wel gedeeltelijk gecensureerd met sterretjes.

Onnodig

Heel wat volgers feliciteren haar met haar verjaardag en uiten hun bewondering voor haar schoonheid, maar de twee opvallende kiekjes zorgen toch ook voor gefronste wenkbrauwen. «Jij hebt dit soort aandacht niet nodig. Je hebt een enorm talent dat wordt overschaduwd door dergelijke onzin», «Miley’s invloed is nu wel héél duidelijk», «Was dit écht nodig?! Wat heb je er nu mee gewonnen? Ik ben gewoon benieuwd…», «Walgelijk om je borsten aan de wereld te laten zien», «Gefeliciteerd, maar je borsten hebben niets te maken met je verjaardag», «Waarom…?», en «Ik zou me doodschamen als mijn kind zoiets zou delen op sociale media», lezen we ook in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/noah-cyrus-choqueert-volgers-door-borsten-te-tonen-was-dit-echt-nodig-foto