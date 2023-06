Nicole Scherzinger wil in bikini poseren op het strand. Maar dan? WOOPS! (fails)

Poseren op het strand is niet altijd zonder ‘gevaar’…

Dat zal ook Nicole Scherzinger nu geweten hebben. Zo pakt ze op haar Instagram-pagina, waar ze zo’n 5.8 miljoen volgers heeft, uit met een nieuw filmpje. Daarin zien we de dame in bikini poseren op het strand. Alles lijkt prima te verlopen, tot een stevige golf roet in het eten gooit. “I wanna be where the people are… 🌊🧜🏽‍♀”, verwijst ze naar een liedje uit de film ‘De kleine zeemeermin’. Fans van Nicole Scherzinger zijn echter een heel pak mondiger, zo blijkt uit de vele reacties. “Instagram versus de realiteit”, klinkt het. “😂😂😂”, besluit een laatste volger nog.

Failcompilatie

We vinden het natuurlijk niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!