Tanja Dexters pakt uit met pikant filmpje van fotoshoot: “Het water was daar blijkbaar koud?!” (video)

Aan nieuw beeldmateriaal dezer dagen geen gebrek op de Instagram-pagina van Tanja Dexters.

Met meer dan 83.100 volgers doet Tanja het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuwe beelden. Zo deelde Tanja Dexters eerder al deze pikante beelden. Nu voegt ze ook nog een video toe. Daarin zien we de dame op sensuele wijze poseren in het water. Veel woorden maakt ze er niet aan vuil, maar haar vele fans zijn wel bereid om van zich te laten horen.

“Het water was daar blijkbaar wat koud?!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Het water was daar blijkbaar wat koud”, klinkt het opmerkzaam. “Knappe madam”, gaat het verder. “Als een vis in het water”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we zo, om eens een kijkje te nemen.