Nicole Scherzinger poseert in sensationele jurk: “Zo knap!” (foto’s)

De meer dan 5.6 miljoen Instagram-volgers van Nicole Scherzinger zijn weer onder de indruk.

Op het populaire sociale netwerk pakt de dame wel vaker uit met straf beeldmateriaal. Dat is ook nu weer niet anders. We zien Nicole Scherzinger poseren in een wel erg sensationele jurk. Gehuld in een outfit vol diamanten geeft ze voor de lens het beste van zichzelf.

“Zo knap!”

In geen tijd stromen de reacties dan ook binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Ok, wauw”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn! En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.