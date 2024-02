Nicole Scherzinger leeft zich volop uit in bikini: “Sexy én glamoureus!” (video)

Nicole Scherzinger heeft het duidelijk naar haar zin!

Wie de dame (net als 6.4 miljoen anderen) volgt op Instagram kent geen gebrek aan zonnige taferelen. Want geregeld pakt Nicole Scherzinger ginds uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En daar zitten dus regelmatig zonovergoten momenten bij. Dat was recent weer niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we Nicole volop genieten in bikini.

“Fijne zaterdag, schoonheden 🩵”, voegt ze zelf toe aan haar post. En de fans van Nicole Scherzinger? Die hebben best wat te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die ze ontvangt.

“Sexy én glamoureus!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Sexy én glamoureus”, klinkt het. “Dat ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Adembenemende beelden”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan maar weer, om eens een uitgebreid kijkje te nemen.