Jitske Van de Veire straalt in lingerie. Volgers lovend: “Jaloers op uw figuur” (foto)

Jitske Van de Veire heeft een lingeriefoto gedeeld waarbij ze de focus legt op haar opvallende tatoeage.

Jitske Van de Veire heeft een hoop tatoeages over haar hele lichaam en toont die maar al te graag. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ deelde op Instagram een foto waarop ze in lingerie poseert en de meeste inktkunstwerken te zien zijn, onder meer een slangentattoo ter hoogte van haar buik. “Iemand zei me dat lesbische vrouwen altijd een slangentattoo hebben. Guilty”, schrijft ze erbij.

Complimenten

In de reacties is niets dan lof terug te vinden. “Mooie tatoeages”, “Jaloers op uw figuur”, en “Je ziet er echt knap en sexy uit”, is maar een greep uit de vele comments.

Foto: Instagram