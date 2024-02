Monica Lewinsky maakt indruk met stijlvolle fotoshoot: “WAUW!” (foto’s)

Monica Lewinsky poseert voor een reclamecampagne. En die beelden worden duidelijk zeer gesmaakt.

De dame, die in het verleden een mediastorm moest doorstaan wegens haar affaire met toenmalig president Bill Clinton, laat nog eens van zich horen. Dat doet Monica Lewinsky via een reclamecampagne voor modemerk ‘Reformation’. Beelden van de bewuste fotoshoot gaan momenteel aardig rond op sociale media en vallen ginds ook duidelijk in de smaak. Zo zien we de 50-jarige vrouw poseren in verschillende stijlvolle outfits. Uit de vele reacties bij onderstaand fotoalbum blijkt één ding: de beelden zijn zeer geslaagd.

“WAUW!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “WAUW”, klinkt het. “Geweldige foto’s”, gaat het verder. “Iconisch”, besluit een laatste Instagram-gebruiker nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.